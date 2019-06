Bewijs op video: na 200 jaar weer wolvenpups in Nederland

Deskundigen bevestigen dat het inderdaad gaat om wolven, zo laat de provincie Gelderland weten. Dit is voor het eerst in twee eeuwen dat er in Nederland weer wolven zijn geboren in het wild.

Beide volwassen wolven zijn al langer in het gebied aanwezig. Vorige maand verschenen het mannetje en vrouwtje samen op de foto, maar toen was nog niet duidelijk of er sprake was van jongen. Nieuw filmmateriaal is daarvan nu het bewijs. Daarop zijn drie welpen te zien. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk om vijf jonge wolven gaat. Hoe oud de pups zijn, is niet bekend.

De plek waar de filmbeelden zijn gemaakt, wordt niet bekendgemaakt. Dat is om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de dieren. Terreinbeheerders roepen het publiek op om de dieren met rust te laten en de natuur niet te verstoren. Overigens leggen wolven grote afstanden af. Dat betekent dat men ze op de hele Noord-Veluwe kan tegenkomen.