Paniek in stilgelegde Thalys bij Rotterdam om mogelijke terrorist

Een getuige zegt tegen de NOS dat hij ook reizigers heeft belaagd. Of hij gewapend was, is niet duidelijk. In de trein brak paniek uit. Mensen probeerden naar andere coupés te komen. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. De man is opgepakt bij station Rotterdam en naar het politiebureau gebracht. Hij had toen geen wapens bij zich.

Het ging om de Thalys die om 06.15 uur uit Amsterdam was vertrokken. De NS zegt dat de trein na een half uur oponthoud weer verder kon, aldus de NOS.

