Nieuwe truc plant ritten korter op elkaar

Dat zegt techneut Niels Bik, teamleider van de spoorbeheerder, in gesprek met De Telegraaf. „We plannen nu minimaal drie minuten tussen twee treinen op hetzelfde spoor, maar dat moet veel sneller kunnen, mits veilig. Met moderne systemen willen we dat al volgend jaar in de praktijk gaan testen. Doel is om vertragingen en overvolle treinen tegen te gaan.”

Op dit moment verwerkt ProRail volgens hem maximaal 7.000 treinen per dag, „dat kunnen er straks wel 9.000 worden. Het is een complexe materie, maar we zien beslist mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat vaak om secondenwerk in de planning. Treinen mogen elkaar niet in de weg zitten”, stelt Bik.

Flinke investeringen spoor

Als randvoorwaarden voor een betere benutting van het Nederlandse spoor noemt hij daarnaast investeringen in infrastructuur, zoals meer rails rond knelpunten, ruimere stations, hogesnelheidswissels, extra opstelplaatsen voor treinen en ontvlechting van sprinters en intercity’s in belangrijke knooppunten. „En bijvoorbeeld de Europese beveiliging ERTMS.”

Volgens NS is dat systeem cruciaal om de capaciteit op het spoor substantieel te vergroten. „Steeds meer reizigers pakken de trein. Om hen goed te vervoeren, willen we meer treinen kunnen rijden. Daarvoor zijn voldoende sporen nodig. Dat gaat hand in hand met innovatie. De nieuwe ProRail-software kan ervoor zorgen dat we de sporen intensiever gebruiken”, aldus een woordvoerder.

Nieuwe bestelling treinen

NS kan volgens hem zo nodig op korte termijn besluiten om nieuwe treinen te bestellen. „We hebben net 58 Flirt-sprinters in de dienstregeling opgenomen, net als 80 van de 206 bestelde SNG-sprinters. De rest volgt rap en vanaf eind dit jaar brengen we 99 snelle intercity’s nieuwe generatie in de vloot. Er zijn genoeg opties voor aanvullende orders. Ook worden bestaande treinen gerenoveerd.” Mogelijk nog dit jaar bestelt NS weer intercity’s.

Volgens ProRail-expert Bik zal de nieuwe planningssoftware op de kleinste onderdelen van het spoor, de zogeheten secties tussen seinen, worden toegepast samen met de vervoerders. „Het gaat om die details. We zijn twee jaar bezig met een dienstregeling. Die tijd kan best versneld worden en moet ook flexibeler en actueler worden ingevuld”, meent hij.