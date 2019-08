Vijftig tips over verdwijningsmysterie Jaïr (7)

Sinds de verdwijning van Jaïr Soares zijn er diverse zoekacties geweest in het duingebied bij Monster. Ⓒ Foto's ANP

DEN HAAG - De Haagse recherche heeft inmiddels ruim vijftig tips ontvangen over de in 1995 op het strand van Monster verdwenen Jaïr Soares (7). Dat is meer dan waar het coldcaseteam op had durven hopen na de heropening van het onderzoek dit voorjaar. Er zitten zeer interessante tips bij.