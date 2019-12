Franse cultuurminister wil werk Cimabue in eigen land houden

Het schilderijtje van 28 bij 20 centimeter hing bij een oude vrouw boven het fornuis. Een taxateur die de inboedel kwam inventariseren, kreeg meteen het sterke vermoeden dat het niet om een ’waardeloze Russische icoon’ ging. Een echte kenner schreef het werk uit de vroege renaissance na uitvoerig onderzoek toe aan de Florentijn Cimabue, wat de waarde onmiddellijk op verscheidene miljoenen bracht.

De minister heeft nu op advies de commissie nationale kunstschatten besloten geen exportvergunning te verlenen. De overheid en culturele instellingen hebben dertig maanden de tijd om het geld bijeen te brengen waarmee de bijzondere vondst voor Frankrijk behouden kan blijven.

De naam van de koper is niet bekendgemaakt. Volgens de media zou de tot dusver onbekende Cimabue worden opgenomen in de private Alana Collectie, eigendom van enkele Chileense, in de VS gevestigde verzamelaars van Italiaanse renaissancekunst.