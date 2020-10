Man aangehouden om mishandelen buschauffeur

De vrouwelijke buschauffeur werd vrijdagmiddag mishandeld nadat ze een passagier die geen mondkapje droeg, daarop had aangesproken. Onlangs werd in Amsterdam een 67-jarige buschauffeur zwaar mishandeld door een passagier, die de toegang tot de bus geweigerd werd omdat hij geen mondkapje droeg. Kort daarna meldde Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) dat er iedere week 150 incidenten geregistreerd worden rond mondkapjes in het openbaar vervoer.

