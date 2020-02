Bewoners Griekse eilanden protesteren in Athene tegen kampen

De Griekse autoriteiten kondigden maandag aan gesloten kampen voor asielzoekers op te zetten op Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros. Naar schatting bivakkeren zo’n 40.000 migranten nu in opvangcentra tot hun asielaanvraag is verwerkt.

„Deze mensen leven in vreselijke omstandigheden in de modder”, zei een 50-jarige demonstrant, wiens ouders in het dorp Moria op Lesbos wonen. Daar staat een kamp dat is gebouwd voor 2.850 mensen, maar volgens de laatste officiële telling wonen er 19.500.

Asielzoekers demonstreerden vorige week tegen de slechte leefomstandigheden op Lesbos, terwijl bewoners daar de straat op gingen om sluiting van de centra te eisen. De eilandbewoners zijn bang dat de nieuwe centra permanent zullen zijn. „Deze nieuwe faciliteiten zijn een uitbreiding van de bestaande kampen”, zegt een 60-jarige restauranteigenaar van het eiland Samos. „Onze eilanden krijgen negatieve publiciteit, en toeristen willen niet meer komen.”