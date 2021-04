Zullen meer kinderen vader Ruinerwold verlaten?

Dat maakte zij woensdagavond bekend tijdens een interview in het NPO tv-programma Op1, na afloop van de vierde en laatste aflevering van De kinderen van Ruinerwold . Donderdag is een extra aflevering online te bekijken, terwijl de kinderen Israel en Edino die avond te gast zijn in De vooravond op NPO 1.

Eén van de vijf jongste kinderen heeft gezin verlaten

Aan het einde van de laatste aflevering was te lezen dat één van de vijf jongste kinderen inmiddels niet meer bij de vader woont. „Die heeft documentairemaakster Jessica Villerius zelf benaderd voor deze verklaring. Op eigen initiatief”, zegt Jeekel.

De vier oudste kinderen maakten zich tijdens de strafzaak al zorgen om de hereniging van de vijf jongste met vader Gerrit Jan. „Dat één van die vijf kinderen de vader heeft verlaten, zie ik als een belangrijke ontwikkeling. Waar dit verder naar zal leiden? We kunnen alleen maar gissen en het beste hopen.”

In de laatste aflevering van de documentairereeks De kinderen van Ruinerwold die woensdagavond werd uitgezonden, was te zien hoe de vier oudste kinderen kijken naar de uitspraak van de rechtbank. Vader Gerrit Jan van D. werd niet vervolgd, omdat hij naar het oordeel van de rechtbank vanwege de gevolgen van een hersenbloeding niet in staat is om een eerlijk proces te krijgen.

’Hoe het met ze gaat? Op en neer’

Jeekel beaamt dat er massaal naar de documentairereeks is gekeken. „Er is ook veel steun geuit richting de vier oudste kinderen. Dat vinden ze fijn om te horen. Zij voelen zich daardoor gedragen. Ze hebben een heftige en indringende periode achter de rug, die in oktober 2019 begon. Hoe het nu met ze gaat? Op en neer.”

De advocate zei dat de vier kinderen veel voor haar zijn gaan betekenen. „Het zijn welbespraakte mooie mensen, op alle fronten. Ze hebben hun verhaal in hun eigen tempo en hun eigen woorden naar buiten gebracht. Dankzij deze documentaire begrijpt iedereen waarom ze hiervoor hebben gekozen. In alle rust en in volledige anonimiteit. Dat is een heel goede keuze geweest.”

’Ik heb blauw van het lachen met ze in de auto gezeten’

Jeekel zegt dat ze soms blauw van het lachen met de vier in de auto zat. „Het zijn mensen met humor. Maar ik ben nu 26 jaar advocaat en houd wel professionele afstand.”

Israel en Shin lezen de verklaring van hun jongere broer en zussen.

De vier oudste van zijn negen kinderen riepen de rechtbank tijdens de pro-formazitting op 18 februari op hun vader wel te vervolgen. Zij werden seksueel misbruikt door Van D., kregen lijfstraffen en werden gegijzeld. Dat is volgens hen begonnen vanaf de geboorte van de oudste zoon in 1989 en duurde tot 14 oktober 2019, de dag van de inval in de boerderij.

Van D. werd onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn negen kinderen. Zij zouden tegen hun wil zijn vastgehouden op een afgelegen boerderij in Ruinerwold. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht, nadat een van de kinderen alarm had geslagen.