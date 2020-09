Man vlucht voor politie en laat winnend lot achter

Agenten waren ’s ochtends druk met een verkeerscontrole op een snelweg in Georgia. Toen een man staande werd gehouden, vluchtte hij de bossen in en liet daar een rugzak achter.

De rugzak werd gevonden. Agenten zagen een oude laptop, een kleine hoeveelheid methamfetamine én een winnend lot van in totaal honderd euro in de tas zitten.

Op Facebook nodigde de Cherokee County Sheriff de meneer uit zijn lot te komen ophalen – in de gevangenis.

Later werd de man gevonden. Hij is gearresteerd en wordt onder meer verdacht van drugsbezit. Toch is er een klein beetje goed nieuws. Een woordvoerder van de County Sheriff dinsdag tegen CNN: „Als hij uit de gevangenis vrijkomt, zullen we het loterijticket teruggeven.”