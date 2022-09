Man aangehouden die kist van koningin Elizabeth wilde bereiken

Video

Opvallend: ‘doodskist’ bij ontmoeting Poetin en Xi Jingpin

Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jingpin in Oezbekistan vond plaats in een opmerkelijke setting. Het was de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de wereldleiders sinds de inval van Rusland in Oekraïne.