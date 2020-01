’Hij pakte zijn pistool en zei dat hij me dood zou maken’

De juwelier vermoedt dat ze is overgoten met ammoniak. „Ik raakte bedwelmd door de lucht en het brandde door mijn kleren op mijn huid.” Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Bij een zeer gewelddadige overval op een juwelier in Amsterdam is de jonge eigenaresse van de winkel op brute wijze gewond geraakt. Ze werd geslagen, vastgebonden met tiewraps en overgoten met ammoniak, terwijl de overvaller dreigde haar in brand te steken.