Testers Nederlands coronavaccin krijgen 4700 euro: ’Maar het is niet zonder gevaar’

Leiden - Deelnemers krijgen 4700 euro als ze meedoen aan een proef met het kandidaat-vaccin van farmabedrijf Janssen in Leiden. Het is een mijlpaal: voor het eerst wordt een vaccin tegen corona in Nederland bij mensen ingespoten. Wat kan er nog misgaan met het Leidse entmiddel? Vier beren op de weg.