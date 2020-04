Agent meters meegesleurd door auto snelheidsduivel

Van de automobilist ontbreekt sindsdien ieder spoor. De man reed 217 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur is toegestaan, zo meldt het AD. In eerste instantie negeerde de snelheidsduivel het stopteken, maar vervolgens zette hij zijn voertuig alsnog langs de weg.

De man reikte de agent zijn rijbewijs aan, maar trapte daarna flink het gaspedaal in. Het geschrokken slachtoffer werd meters meegesleurd met de auto.

Tijdens een achtervolging waarbij hoge snelheden werden bereikt, verloor de politie de verdachte uit het oog. Het kenteken van de voortvluchtige bestuurder is genoteerd.