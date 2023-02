Parkeren in binnenstad flink duurder in 2023

Amsterdam is volgens het onderzoek nog steeds de duurste stad voor betaald parkeren. Gemiddeld kost een uur parkeren daar 7,50 euro, in sommige parkeergarages zou het tot 10 euro per uur zijn gestegen. Utrecht (6,64 euro per uur) en Den Haag (6,50 euro per uur) maken de top drie vol. Hengelo is de goedkoopste van de onderzochte steden met een gemiddelde prijs van 1,90 euro per uur.

In steeds meer steden probeert het gemeentebestuur volgens parkerenindestad.nl auto’s uit de binnenstad te weren. Zo zijn er in Leiden, Amstelveen, Alkmaar, Delft, Dordrecht, Deventer en Tilburg dagkaarten ingevoerd. Voor mensen zonder parkeervergunning is het kopen van een dagkaart verplicht om in de binnenstad te parkeren. Gemiddeld kost zo’n dagkaart 23,20 euro. Deze gemeenten vinden dat parkeren in de binnenstad voor inwoners en hun bezoekers is.