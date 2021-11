Coronadiscussie splijt families en vrienden: ’Kerst dit jaar niet samen’

Premium Tussen de lakens

Hella (35) had seks met haar beste vriend: ’We hebben allebei spijt’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Hella (35). Een tijdje terug heeft ze zich in de sfeer van een dronken bui laten verleiden tot seks met haar beste vriend. ’We wisten allebei niet waar we kijken moesten toen we de ochtend erna wakker werden....