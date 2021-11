Premium Het beste van De Telegraaf

Felle discussies met pijnlijke gevolgen Coronadiscussie splijtzwam bij families en vrienden: ’Kerst dit jaar niet samen’

Door Sabine Leenhouts

Ⓒ 123RF

Amsterdam - De coronadiscussie wordt grimmiger en dat zorgt ook voor felle discussies in families en vriendengroepen. Wel of niet vaccineren, 2G... sommigen verklaren het onderwerp daarom taboe, maar bij anderen vormt de viruscrisis een splijtzwam met pijnlijke gevolgen. „Vrienden die het niet snappen, hoef ik echt even niet te zien.”