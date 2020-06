Sekswerkers: ’Achter orale seks nog vraagteken’

De sekswerkers zijn blij verrast door de versoepelde maatregelen, waardoor zij per 1 juli weer klanten mogen verwelkomen. Ze hadden niet zien aankomen dat ze over een week weer aan het werk mogen. „Ik hoorde het net pas voor het eerst en ben nu iedereen berichtjes aan het sturen; iedereen is erg blij met het nieuws dat we eindelijk weer open mogen. We hebben namelijk geen geld meer”, zegt Felicia Anna, voorzitter van Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de Amsterdamse Wallen.

„We hadden het niet verwacht, omdat we een beroep hebben waarbij nauw contact niet vermeden kan worden. Daarom dachten we dat erop werd aangedrongen dat wij nog niet open mochten. Maar ik heb de politiek brieven gestuurd en gezegd dat ik het niet eerlijk vond dat andere contactberoepen wel weer uitgevoerd mochten worden.”

Nog onduidelijkheid

Felicia Anna zegt een protocol opgesteld te hebben. Maar waaraan de sekswerkers bij het oppakken van hun werkzaamheden moeten voldoen is nog niet bekend. „Ik verwacht dat er de komende dagen wel meer duidelijk zal worden. We hebben nog een week en ik verwacht dat alles op 1 juli weer opengaat. De meeste werkers zijn in Nederland en een aantal komt nu terug.”

Volgens het protocol van Felicia Anna dragen de sekswerkers mondkapjes en handschoenen en worden de ruimtes na iedere klant grondig gereinigd. Felicia Anna: „Orale seks wordt afgeraden, maar daarover hebben we nog niets gehoord. Dat zal ook snel duidelijk worden.”

Sauna’s

Een ander opvallend nieuwtje: we mogen weer in de sauna. De Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) hoopt dat de financiële schade in hun sector enigszins beperkt blijft nu ze per 1 juli open mogen. „Maar ondernemers zullen nog steeds creatief moeten zijn om niet dieper weg te zakken. Met de huidige regels is de bezettingsgraad in sauna’s zo’n 40 tot 50 procent. Dus we lijden nog steeds flinke schade”, zegt voorzitter Jos Keizer.

Een medewerker treft voorbereidingen voor de heropening van SpaSereen. Ⓒ ANP

De sauna’s zouden aanvankelijk pas 1 september weer open mogen. Keizer: „We hebben een heel traject bewandeld en het RIVM van allerlei informatie voorzien, ook uit het buitenland. We hebben ze onder meer duidelijk gemaakt dat het virus bij hoge temperaturen stuk gaat. Ik weet niet wat ze daarmee precies gedaan hebben, maar het kan goed zijn dat die informatie doorslaggevend is geweest.”

Theater: ’Paar extra stoeltjes erbij’

Het loslaten van een maximumaantal bezoekers van bijeenkomsten heeft weinig effect op de theater- en concertpodia als er nog steeds 1,5 meter afstand moet worden gehouden. Dat laat de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) weten na de persconferentie van premier Mark Rutte. Het betekent alsnog dat vier van de vijf theaterstoelen onbruikbaar zijn, aldus de koepel waarbij 128 schouwburgen en concertgebouwen zijn aangesloten.

De VSCD is blij met de versoepeling, maar voor het grootste deel van de podia is er straks nog steeds maar 20 procent van de theaterstoelen beschikbaar. „Voor Theater Sneek, met 600 stoelen, betekent deze verruiming concreet dat er 128 mensen de zaal in mogen. Dat is 28 meer dan met de 100-bezoekersregel”, aldus Wiebren Buma, directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek en bestuurslid van de VSCD.

De koepel pleit, samen met de hele cultuursector, voor een extra doeluitkering van het Rijk aan het Gemeentefonds die de huisvestingskosten vanaf 1 maart compenseert. Ook waarschuwt de organisatie dat de focus niet alleen moet liggen op de schade van dit jaar, maar ook voor de vervolgschade van volgend jaar.

Onderwijs

De onderwijsbonden reageren positief op het kabinetsbesluit om ook de middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal te openen. Voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs noemt het besluit „goed voor leerlingen en het personeel.” De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt het een logisch besluit.

„Afstandsonderwijs en fysieke lessen zijn op de lange termijn niet vol te houden”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. „De anderhalve meter afstand voor scholieren onderling was op papier goed bedacht, maar bleek in de praktijk niet vol te houden.”

Beide bonden benadrukken dat de werkdruk sterk is toegenomen doordat leerlingen de afgelopen tijd slechts een klein deel van de tijd op school terechtkonden en de rest van de tijd via internet les kregen. Die combinatie van fysiek en digitaal onderwijs „vergt veel van docenten”, aldus CNV. „Als je een klas moet opdelen in drie groepen en daardoor drie keer dezelfde les moet geven, terwijl je daarnaast ook digitaal les geeft, dan is dat niet lang vol te houden”, aldus De Vries.

Een leraar laat met een stok aan basisschoolleerlingen zien wat 1,5 meter is. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

Voor de bonden is het wel van belang dat de veiligheid van onderwijspersoneel goed wordt gewaarborgd. De Moel maakt zich zorgen over docenten die in de risicogroep vallen. „We moeten erop letten dat zij zich niet onder druk gezet voelen om toch te gaan werken”, benadrukt hij.

De Vries van CNV Onderwijs is blij voor de scholieren dat ze elkaar na de zomer weer dagelijks op school kunnen ontmoeten. „Geen fysiek onderwijs, betekent ook weinig sociale interactie, terwijl dat juist zo belangrijk is voor pubers.”

Touringbussen

Touringcarbedrijven zijn vooral opgelucht met de versoepeling van de coronamaatregelen. Dat stelt de ondernemers in staat om weer aan werk te denken, aldus Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De brancheorganisatie waarschuwt tegelijkertijd dat de sector nog niet is gered, aangezien de verlichting niet betekent dat de bussen gelijk weer vol zullen zitten.

„Een goede eerste stap”, aldus een zegsman van KNV. „We zijn blij met de versoepeling en dan vooral dat ze begrepen hebben dat er weinig verschil zit tussen een touringcar, een vliegtuig of een stadsbus.” Daar werd eerder wel onderscheid tussen gemaakt.