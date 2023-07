Twitter gaat ’X’ heten: ’Geen grens aan verandering’

Volgens Yaccarino is X „de toekomst van onbeperkte interactiviteit.” Ze noemt onder meer audio, video, een berichtendienst, betalingen en bankieren. Daarmee wordt X „een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen”, aldus de topvrouw die begin vorige maand aantrad. „Er is geen grens aan deze verandering. X wordt het platform dat, nou ja, alles kan leveren.”

Tesla-topman Musk had het door hem in oktober overgenomen Twitter al eerder onder een nieuw bedrijf ondergebracht met de naam X. Musk was eerder mede-oprichter van betalingsdienst X.com, die later in PayPal opging. Ook is de letter te vinden in de naam van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en luistert een van de modellen van zijn autobedrijf Tesla naar de naam Model X.

Na de overname van Twitter gaf Musk al aan dat hij via de berichtendienst een ’alles-app’ met de naam X wilde beginnen. Zo’n app moet zoveel mogelijkheden bieden dat gebruikers nauwelijks meer buiten die app hoeven te komen om dingen te regelen. Zaterdag gaf Musk plotseling aan dat hij binnen enkele dagen van de naam Twitter en het bekende blauwe logo met het silhouet van een vogel af wilde als er een goed genoeg logo werd gevonden.

Eerder werden er al leeslimieten ingesteld voor niet-betalende gebruikers. Sinds Elon Musk het platform overnam is meer dan de helft van de advertentie-inkomsten verdampt en zou er meer geld uitgaan dan binnenkomen. Na de overname kampt het platform ook regelmatig met technische problemen en is een groot deel van het personeel ontslagen.