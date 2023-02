Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïense spion onthult: ’Tientallen Wagner-huurlingen in stadion gedood’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Jarenlang verzamelde Artjom informatie over de gewapende troepen die zijn geboortestad Stachanov in hun greep hielden. Ⓒ Eigen foto

Kiev - Oekraïners die informatie over de Russische troepen doorspelen, zijn een bedreiging voor het Russische offensief in de Donbas. Zelfs diep in het deel van Oost-Oekraïne dat al sinds 2014 bezet is, zit verzet. Daar spioneerde twintiger Artjom jarenlang voor Oekraïne en bouwde hij een web van lokale informanten. „Ik hoop als eerste mijn stad weer in te gaan en daar de Oekraïense vlag te planten.”