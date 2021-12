Opnieuw schietpartij op high school: ’Ik had al geaccepteerd dat ik zou sterven’

Binnenland

Politie pakt online oproerkraaiers op, scholen waarschuwen ouders voor rellen

De politie heeft meerdere mannen aangehouden op verdenking van opruiing en het oproepen tot rellen in verschillende plaatsen in Nederland. De verdachten riepen via sociale media en WhatsApp-groepen onder meer op om te gaan rellen in Lopik, Roermond en Utrecht.