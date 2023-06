Premium Het beste van De Telegraaf

Susan Smit wil eerherstel geëxecuteerde ’heksen’: ’Verschrikkelijk wat er is gebeurd’

Door Annemarie de Jong Kopieer naar clipboard

Schrijver én moderne heks Susan Smit. Ⓒ ld

NOORDWIJK - Met een beetje ’geluk’ werd je eerst gewurgd, want anders ging je levend op de brandstapel. Of erger: je werd half gewurgd en daarna levend verbrand. Het is hoog tijd voor eerherstel van slachtoffers van de eeuwenlange heksenjachten, vindt schrijfster én heks Susan Smit. „Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd.”