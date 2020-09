’Houd burger niet voor de gek met taaltrucjes’

De samenleving schiet niets op met verhullend taalgebruik, vindt Sebastien Valkenberg. „De weerbarstige realiteit laat zich niet dresseren.” Ⓒ Hollandse Hoogte/ANP

Woorden op een goudschaaltje wegen; termen mijden of verhullen om anderen niet voor het hoofd te stoten – het beheerst en typeert de onderlinge omgang in 2020. Sebastien Valkenberg gelooft niet dat we zo op de goede weg zijn. „Op den duur werkt dit zelfs averechts.”