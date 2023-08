Duitsland schrijft regeringsvliegtuigen af na stranden minister

Baerbock moest haar reis naar Australië en Nieuw-Zeeland op het laatste moment afzeggen, omdat het regeringstoestel herhaaldelijk problemen had. Het vliegtuig moest daardoor dinsdag kort na het opstijgen terugkeren naar Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten. Maandag liep de bemanning al tegen dezelfde problemen aan. „We hebben alles geprobeerd, maar helaas is het logistiek niet mogelijk om door te gaan met de reis”, schreef Baerbock op X. „Dit is meer dan vervelend”, voegde zij toe. De minister zou met een lijnvlucht weer terug willen naar Duitsland.

Door het stranden van de minister zullen de betreffende overheidsvliegtuigen de komende weken al uit de roulatie worden gehaald. Dit stond voor een van de toestellen al gepland voor september 2023, maar de andere had oorspronkelijk nog tot eind 2024 mee moeten gaan.