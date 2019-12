Deutsche Bahn nijdig om tweet Greta Thunberg over zitplaats

In eerste instantie reageerde Deutsche Bahn door zeggen dat er permanent wordt gewerkt aan meer treinen en zitplaatsen, zo schrijft Bild. Maar in een tweede reactie schrijft Deutsche Bahn: „Het was nog mooier geweest als je daarbij had verteld hoe vriendelijk en competent je door ons team op je stoel in de eerste klas bent verzorgd.”

Thunberg verklaart dat haar trein was uitgevallen en dat ze wél op de grond moest zitten, maar dat haar berichtje geen punt van kritiek was.

De interactie heeft veel reacties opgeleverd, zowel Deutsche Bahn als Greta Thunberg kan rekenen op zowel steun als tegengas.