Man en vrouw uit seksfilmpje in kerk zijn geïdentificeerd en geven feiten toe

Bree - De man en de vrouw die deze week opdoken in een seksfilmpje in de kerk in het Belgische Bree, zijn geïdentificeerd en verhoord door de politie. Ze geven de feiten toe en worden via snelrecht gedagvaard.