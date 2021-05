André van Duin maakt indruk met toespraak op de Dam: ’Prachtig’

Van Duin sprak zijn dankbaarheid uit over dat hij in vrijheid kan leven. Ondanks de coronamaatregelen, vieren we onze vrijheid, zei de komiek in zijn toespraak. De speech maakte een diepe indruk bij een hoop kijkers.

„Wat kan André van Duin prachtig vertellen”, „Wat een enorm indrukwekkend speech” en „Zeer ontroerend”, klinkt het onder andere op Twitter.

Van Duin liet maandag aan De Telegraaf weten niet zenuwachtig te zijn voor de 4 mei-lezing. „Nee, niet echt”, aldus André. „Ik hoop dat het weer een beetje meevalt, dat heb je niet in de hand. Met winstoten en donkere luchten wordt het wel extra dramatisch. Verder heb ik een verhaal gemaakt over vrijheid en hoe blij we mogen zijn dat we op deze plek van de aarde zijn geboren. Ja, ik had ook alle vrijheid. Ik ga er in de loop van de middag gewoon heen en dan laat ik het maar op me af komen. Nee, hoor, het is helemaal niet erg om dat alleen te doen. Als je iemand meeneemt naar die Nieuwe Kerk moet je die ook maar urenlang zien te vermaken. Het is een bijzondere opdracht maar, zoals gezegd, heel eervol.”