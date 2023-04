Premium Het beste van De Telegraaf

President Poetin ziet macht langzaam door zijn vingers glippen: ’Aanslagen worden routine’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Verdachte Daria Trepova, president Poetin en de omgekomen pro-oorlogsblogger Vladlen Tatarski. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Daria Trepova kijkt alsof ze in de val is gelokt in het filmpje dat de Russische autoriteiten verspreidden na haar aanhouding. De Russische jongedame wordt verdacht van de moord op pro-oorlogsblogger Vladlen Tatarski omdat zij hem een explosief beeldje overhandigde. Maar duidelijk is dat Trepova niet op eigen houtje handelde. Verliest Poetin de controle aan het thuisfront?