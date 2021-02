Alexandria Ocasio-Cortez: ’Ik werd seksueel aangerand’

AOC sprak maandag op Instagram Live zo’n 130.000 volgers toe in een emotionele video. Onderwerp van gesprek waren de gebeurtenissen tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. Toen ze daarbij aanhaalde dat sommige mensen vinden dat ze die gebeurtenissen achter zich moet laten, brak ze.

„Dat zijn precies de tactieken die aanranders gebruiken: laat het achter je, ga door met je leven”, zei ze, om vervolgens te onthullen dat ze ooit werd aangerand. „Ik heb dat niet veel mensen verteld.”

Veel meer wilde AOC niet kwijt over de aanranding. Wel haalde ze de gebeurtenissen in het Capitool nog eens terug, onder meer het moment waarop ze zich in het toilet had verstopt en een man haar kantoor binnendrong en riep: „Waar is ze? Waar is ze?”

In de veronderstelling dat het een relschopper was, hield Ocasio-Cortez zich muisstil. „Dat was het moment dat ik dacht dat het voorbij was. Ik dacht dat ik zou sterven. Ik ben nog nooit zo stil geweest.” Later bleek dat de vermeende relschopper een agent van de Capitool-politie was.