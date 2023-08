Motorrijder betrapt die ruim 70 kilometer per uur te hard reed

BREDA - Een 32-jarige motorrijder uit Gilze is zijn rijbewijs kwijt, nadat hij zondagochtend op de A16 werd betrapt terwijl hij 171 kilometer per uur reed, meldt de Bredase politie. De maximumsnelheid op dat moment was daar 100 kilometer per uur.

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH