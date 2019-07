Ontastbaar verlies slachtoffers MH17 blijft bittere pil voor nabestaanden

Piet Ploeg verloor zijn broer Alex, schoonzus Edith en neef Robert bij de MH17-ramp. Nog altijd is Alex niet geïdentificeerd. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Vijf jaar na de massamoord op de 298 inzittenden van vlucht MH17 zijn nog altijd twee Nederlandse slachtoffers niet geïdentificeerd. Er is niets van hun lichamen terug naar huis gekomen. Piet Ploeg (60) heeft het er erg moeilijk mee dat zijn broer Alex ’weg’ is. „Hij lijkt van de aardbodem verdwenen. Dat is eigenlijk onverteerbaar, want fysiek afscheid is onmogelijk.”