Jaar cel geëist tegen doorrijder na fatale aanrijding Zaltbommel

De politie vond nog dezelfde dag de bestelauto die bij het ongeval betrokken was. Een dag later kon de verdachte uit Oss worden aangehouden toen hij op het station van Venlo de trein naar Duitsland wilde nemen.

De verdachte heeft bekend dat hij de hardloper heeft aangereden. Verder heeft hij volgens het OM toegegeven dat hij voorafgaand aan het ongeval alcohol en cocaïne had gebruikt, stoffen die 24 uur na het ongeluk niet meer in zijn bloed konden worden gemeten. Op het moment van de aanhouding bleek de verdachte 7 gram cocaïne op zak te hebben. Hij had geen rijbewijs en zou te hard hebben gereden. „Het moet zo zijn geweest dat de verdachte onvoldoende rechts heeft gehouden”, zei de officier van justitie in de rechtbank in Arnhem.

Naast een celstraf eiste de officier van justitie een rijverbod van drie jaar.