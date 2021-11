Huisarrest voor ex-lijfwacht Macron na mishandelen demonstranten

Benalla werd in juli 2018 ontslagen omdat hij twee maanden daarvoor klappen had uitgedeeld. Kort na zijn ontslag gaf Benalla op Franse televisie zijn fout al toe. Hij zei dat hij zich beter afzijdig had kunnen houden. Benalla was als waarnemer aanwezig bij een protest, maar in een video was te zien hoe hij met een politiehelm op demonstranten overmeesterde.

De oud-lijfwacht zei tijdens de zitting dat hij had gehandeld vanuit een reflex en ontkende bewust mensen te hebben mishandeld. Benalla is ook veroordeeld voor het gebruiken van valse documenten om diplomatieke paspoorten aan te vragen. Die paspoorten gebruikte hij om een beveiligingsbedrijf op te zetten in Afrika en Israël.

Macron werd na het voorval verweten dat hij de bewaker in eerste instantie niet hard genoeg had gestraft. Het was de eerste grote test voor de president, die meer integriteit had beloofd.