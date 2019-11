Zo werkt het impeachen van de Amerikaanse president

Nog nooit werd een Amerikaanse president afgezet. Ⓒ EPA

Washington - Met het impeachmentonderzoek komt president Donald Trump in een rijtje waar geen enkele Amerikaanse president wil eindigen. Hij is de vierde president waartegen een impeachmentonderzoek is gestart. Andrew Johnson, Richard Nixon en Bill Clinton gingen hem voor. Het goede nieuws voor Trump: geen van deze presidenten is ook daadwerkelijk afgezet.