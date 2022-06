Oorlog in Oekraïne Woensdag 1 juni LIVE | Russen waarschuwen voor uitbreiding Oekraïne-conflict

Poetin en Lavrov op archiefbeeld uit 2021. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Dag 98 van de Russische invasie in Oekraïne. De EU-leiders hebben tijdens een top in Brussel een politiek akkoord bereikt over een importverbod van Russische olie per schip. De Amerikaanse president Joe Biden heeft daarnaast besloten dat de VS het Oekraïense leger voorzien van „meer geavanceerde raketsystemen en munitie”. Maar ondertussen hebben Russische troepen een groot deel van de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk onder controle gekregen. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.