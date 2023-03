Premium Het beste van De Telegraaf

Verkiezingen 15 maart VVD oogt stoïcijns na triomf nieuwkomer: heeft de partij de BBB onderschat?

Door onze verslaggevers Kopieer naar clipboard

Binnen de VVD van Mark Rutte maakt men zich niet druk over de gevolgen voor het beleid bij een eclatante zege voor BBB. Ⓒ ANP/hh

Den Bosch - Er was bier en de schalen met bitterballen gingen rond. Een typische VVD-avond, zo op het eerste oog. Maar wie goed oplette, merkte her en der onzekerheid over de aanstaande verkiezingsuitslag. Gelijk blijven zou al mooi zijn, zeiden Kamerleden, maar zelfs dat lijkt niet te lukken.