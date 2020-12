Rapport: sluiting Binnenhof kost stad Den Haag honderden miljoenen

Ter voorbereiding op de geplande renovatie van het Binnenhof wordt de fundering onderzocht. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - De economische impact van de sluiting van het Binnenhof voor de stad Den Haag is gigantisch. De hofstad loopt voor de totale duur van de renovatie (5,5 jaar) maar liefst 208 miljoen euro aan inkomsten mis. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van consultancybureau Deloitte, dat in 2017 in opdracht van het toenmalige college van B en W werd gemaakt.