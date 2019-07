Bredi Slinkers (rechts) eerder in actie. Ⓒ Eigen foto

Utrecht - „Ik ga er alles aan doen om te winnen in Bakoe.” Door onder andere die focus is de 15-jarige worstelaar Bredi Slinkers uit de Sterrenwijk in Utrecht door sportkoepel NOC*NSF geselecteerd om deel te nemen aan het Europees Jeugd Olympisch Festival in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee.