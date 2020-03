Veel kapperszaken alsnog dicht

Wie in Leiden nog snel even de coupe wilde laten bijwerken maandagochtend, liep al tegen dichte deuren aan. Bij Kinki Kappers staan wel medewerksters binnen, maar prijkt al een A4-tje op de deur. Tijdelijk gesloten. Ook bij de Cosmo Hairstyling een dichte deur: het licht is uit binnen en ook hier een papiertje op de deur.

Daarmee lopen de zaken op de zaken vooruit. De kapsalons die zijn aangesloten bij Kappersunited gooien de deuren vanaf maandagmiddag 13.00 uur dicht. Dat betekent dat de klanten van AMI Kappers, BrainWash Kappers, Club Kappers, Cosmo Hairstyling, HairApp, Hizi Hair, Kinki Kappers, Leon Zuidgeest Kappers, Marna Hairclub, Rob Peetoom, Rombout Kappers, SMILEKappers, TEAM Kappers, Yes! Salons en Yorimage voorlopig even het met hun huidige kapsel moeten doen.

Bij de Hizi Hair in de Leidse Haarlemmerstraat zijn de lampen nog wel aan. Medewerksters Wendy en Mandy ontfermen zich over de laatste klanten. ,,We hebben alle klanten van later vandaag nog gebeld. Als ze kunnen, komen ze voor enen’’, vertelt Mandy om kwart voor 12. Oftewel: het wordt nog even spitsuur.

De dames zijn wel blij dat er nu een beslissing is genomen. Anderhalve meter afstand houden als je iemand kortwiekt, het is een onmogelijke opgave. Een klant in een stoel wijst op de zilverfolietjes in haar haar. ,,Ja, je kan ze misschien aangeven. Doe ik ze er zelf in’’, lacht ze gekscherend.

Geen verplichting

Toch blijft de salon open, later in de week. Wendy en Mandy blijven thuis, maar de bazin van de salon gaat toch door. Het mag, erkent Merel Venneman, de woordvoerder van Kappersunited en CEO van Provalliance Nederland, het bedrijf achter de ketens met 370 filialen. ,,Veel ondernemers staan er volledig achter dat de deuren dichtgaan, maar we kunnen niemand verplichten.’’

Vorige week nog bleven de kapperszaken open, terwijl Venneman de politiek opriep een duidelijk standpunt in te nemen. In de kapperszaken werden allerlei maatregelen genomen om de hygiëne verder op te schroeven, maar de schaar bleef hoe dan ook knippen. De brancheorganisatie voor kappers ANKO eiste donderdagavond ook duidelijkheid over de situatie van kappers. De organisatie had na het advies van vorige week zondag om anderhalve meter afstand te houden de salons op haar beurt geadviseerd om de deuren te sluiten. Dat moest ANKO bijstellen nadat het ministerie van Volksgezondheid liet weten dat kappers niet dicht hoeven.

Onrust

Inmiddels is bij Kappersunited de knoop doorgehakt: de zaken sluiten. ,,We zien een gevoel van onrust. Het voelt niet goed om nu mensen te knippen.’’

Ze weet dat de sluiting financiële gevolgen kan hebben, zeker voor de franchise-ondernemers. Die runnen immers hun eigen zaak en zien nu de inkomsten wegvallen. ,,Maar de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten staat voorop’’, pareert Venneman.