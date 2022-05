Oorlog in Oekraïne Dag 88 van de invasie LIVE | Oekraïne: zwaar offensief van de Russen in de Donbas, situatie ’extreem lastig’

Een vernietigde tank aan de rand van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne. Ⓒ ANP / Associated Press

Bijna drie maanden wordt er nu gevochten in Oekraïne; een periode waarin grote delen van het buurland van Rusland aan puin zijn geschoten en miljoenen Oekraïners huis en haard verlieten om een veilig heenkomen te zoeken. Nu Marioepol in Russische handen is gevallen, verhevigt de strijd om de Donbas. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.