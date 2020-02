Nederlanders vertrekken uit ’te vol land’

Dat blijkt uit onderzoek dat de Emigratiebeurs – die 12.000 bezoekers verwacht – heeft verricht. Van toekomstige emigranten vindt 35% dat Nederland te vol is, voor hen een belangrijke reden om het land te verlaten. Dat is 11% meer dan vier jaar geleden, toen ook werd onderzocht waarom Nederlanders zich in andere landen gaan vestigen.

Een nieuw motief om te vertrekken zijn de toenemende klimaatregels. Van de ondervraagden zegt 4% dat dit een reden is om een nieuw leven buiten de landsgrenzen op te bouwen.

Een ander belangrijk motief om te emigreren is dat Nederlanders liever elders genieten van hun pensioen: 21% geeft aan om die reden de Nederlandse voordeur definitief achter zich dicht te trekken (5% meer dan in 2016).

Slechte mentaliteit

De slechte mentaliteit in Nederland is voor 19% een voorname reden om zijn biezen te pakken; dat is wel 4% lager dan in 2016. Voor 10% speelt de migrantencrisis een belangrijke rol (3% minder), 8% zegt op zoek te zijn naar een baan in het buitenland (was 16%). Minder belangrijke redenen zijn de criminaliteit (3%) en de files (1%).

„Negatieve externe factoren spelen een belangrijke rol bij de beslissing om Nederland te verlaten”, vertelt Tom Bey, directeur van de Emigratiebeurs, die op 8 en 9 februari in Expo Houten plaatsheeft. „We zien nu dat de toenemende woningnood mensen motiveert om te vertrekken. De bekende druppel...”

Avontuurlijk

Hij voegt wel toe: „Over het algemeen zijn emigranten positief en avontuurlijk ingesteld. Ze zijn op zoek naar een betere kwaliteit van leven.” De verwachting is dat de emigratie in 2020 met 5000 zal stijgen, van 158.000 tot 163.000. „Een trend die zich zal voortzetten tot 259.000 emigranten in 2050”, verwacht Bey.