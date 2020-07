Middenstand krabbelt op: ’Nu weer een buffer proberen op te bouwen’

Boudewijn Jurriaans van kapperszaak Amsterdam Dandy: „Ik heb mijn zaak zeven weken moeten sluiten en dat heeft er hard ingehakt.” Ⓒ matty van WIJNBERGEN

Kleine ondernemers hebben het sinds het begin van de coronacrisis erg moeilijk. De horeca was enkele maanden gesloten en consumenten lieten winkels zoals kledingzaken massaal links liggen. De Telegraaf sprak in april een vijftal ondernemers in Haarlem. Hoe gaat het nu en hebben ze het overleefd?