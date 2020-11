Biden: waarschijnlijk geen ministersposten voor Sanders en Warren

„We hebben al een aanzienlijke vertegenwoordiging van progressieven in onze regering, maar alles is in principe bespreekbaar”, zei Biden nadat hem dinsdag was gevraagd of hij al contact had gehad met senatoren Bernie Sanders (Vermont) en Elizabeth Warren (Massachusetts) in verband met ministersposten. „Iemand uit de Senaat halen, of uit het Huis van Afgevaardigden, vooral een invloedrijk persoon, is een heel moeilijke beslissing”, zei Biden daar achteraan.

Nieuwssite Politico schreef eerder al dat Biden huiverig is om Sanders tot minister te laten benoemen, omdat een tweede Republikeinse senator namens de staat Vermont dan tijdelijk een Republikein kan voordragen voor de senaatszetel van Sanders.

Senaat

Momenteel hebben de Republikeinen nog een krappe meerderheid in de Senaat, en het is maar de vraag of de Democraten daaraan iets kunnen veranderen als in januari een tweede verkiezingsronde plaatsvindt in Georgia. De ministersploeg van Biden moet uiteindelijk ook door de Senaat worden benoemd. Ook dat kan een reden voor Biden zijn om gematigden de voorkeur te geven boven Democraten uit de linkervleugel van de partij.

Biden onderstreepte nog eens de gematigde koers die hij wil gaan varen door te zeggen dat hij het land met zijn regering weer wil verenigen. „We kunnen niet doorgaan met deze schadelijke politieke discussie. Het moet stoppen”, aldus de aankomende president.

Bekendmakingen

Biden heeft zijn keuzes voor onder meer de ministersposten van Buitenlandse Zaken (Anthony Blinken), Financiën (Janet Yellen) en Binnenlandse Veiligheid (Alejandro Mayorkas) al bekendgemaakt. Hij wil oud-presidentskandidaat John Kerry voordragen als ’klimaatpaus’ en Avril Haines als inlichtingenchef.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft er dinsdag op gewezen dat zijn ministerie is begonnen aan de voorbereidingen voor de machtsoverdracht aan de komende regering-Biden. Het ministerie is daarmee begonnen nadat het hoofd van de federale overheidsdienst GSA maandag groen licht gaf voor de machtsoverdracht.

„Vandaag zijn we begonnen aan het proces om te zien wat de GSA heeft besloten, en we zullen alles doen dat de wet verplicht”, zei Pompeo in een interview met nieuwszender Fox News. „We gaan dit tot een goed einde brengen.”

Hoewel Trump maandag zijn zegen gaf aan het besluit van de GSA, blijft hij volhouden dat zijn Democratische uitdager de verkiezingen begin deze maand won met behulp van grootschalige stemfraude. Daarvoor hebben Trump en zijn juridisch team tot dusver geen harde bewijzen kunnen presenteren.