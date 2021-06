Stichting wil 1 miljoen euro ophalen voor gouden tip Tanja Groen

Volgens De Vries gaat het om „de hoogste beloning die ooit is uitgeloofd in Nederland.” De stichting heeft een website, waar donateurs zich kunnen melden en storten. De Vries benadrukt dat het initiatief ook bedoeld is voor andere zaken die verlegen zitten om een gouden tip. Het initiatief heeft de steun van politie en justitie.

Tanja Groen verdween in augustus 1993 op 18-jarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Zij zou woensdag 46 zijn geworden. Tegelijk met de website van Stichting De Gouden Tip is er ook een site gelanceerd over de verdwijningszaak zelf.

De informatie van de tipgever „moet er rechtstreeks toe leiden dat het lichaam van Tanja wordt gevonden”, aldus De Vries. De stichting garandeert de anonimiteit van de leverancier van de gouden tip. De Vries verwacht geen stortvloed aan tips.

De Vries wil dat het miljoen binnen een jaar bijeen geworven is. Als het na een jaar minder is, dan is dat de uit te loven beloning. Is het meer, dan zal het overschot worden gestoken in uit te loven beloningen in andere zaken. De Vries heeft daarvoor al zaken in gedachten, maar hij wilde niet zeggen welke dat zijn. De stichting ambieert „een factor van betekenis te worden in cold cases.”

Vorige week werd opnieuw naar Tanja Groen gezocht, op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant, maar wederom tevergeefs. Uit verklaringen in het onderzoeksdossier zou de mogelijkheid geopperd zijn dat het meisje in een bepaald deel van de hei, vlakbij een kleine ven, begraven zou zijn.