Opnieuw staat ’de zoon van’ er slecht op Derde laptop? Nieuwe naaktscène Hunter Biden duikt op: ’De Russen’

Hunter Biden met zijn vrouw Melissa Cohen en hun kindje Beau. Ⓒ AP

AMSTERDAM - Een video waarin te zien is hoe een naakte Hunter Biden en een Russische prostitué op bed liggen, is uitgelekt via de Daily Mail. De zoon van de Amerikaanse president vertelt op de beelden hoe een computer met opnames waarin hij in ’crazy’ seksuele escapades te zien is, is gestolen, mogelijk voor chantage.