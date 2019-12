Franse chirurg misbruikte mogelijk bijna 350 kinderen

Le Scouarnec liep in 2017 tegen de lamp na beschuldigingen dat hij een meisje had misbruikt. De autoriteiten namen vervolgens dagboeken in beslag waarin de arts het misbruik van jonge patiënten bijhield. Zo konden veel meer vermeende slachtoffers worden opgespoord. De advocaten van de arts hebben eerder gezegd dat hun cliënt „fantasieën” toevertrouwde aan papier.

