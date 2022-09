Gemenebestlanden over hele wereld reageren op overlijden van hun vorstin Elizabeth

Leden van de Gemenebest van Naties hebben hun bewondering uitgesproken voor hun overleden koningin. De Canadese premier Justin Trudeau laat weten „met pijn in het hart” te hebben vernomen van het „overlijden van de langst regerende soeverein van Canada, Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.” „Ze was een constante aanwezigheid in ons leven - en haar dienstbaarheid aan de Canadezen zal voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land blijven”, aldus de premier op Twitter.

Voor de Australische premier Anthony Albanese betekent de dood van de koningin „het einde van een tijdperk.” „Australische harten gaan uit naar de burgers van het Verenigde Koninkrijk die vandaag rouwen, wetende dat ze het gevoel hebben dat ze een deel hebben verloren van wat hun natie heel maakt”, zei Albanese.

De Australische vlag en Aboriginal vlag hangen op 9 halfstok op de Harbour Bridge in Sydney. Ⓒ ANP / AFP

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern reageert „met grote droefheid” op de dood van koningin Elizabeth. Ardern werd vrijdag om 04.50 uur (lokale tijd) wakker gemaakt door een politieagent die een met een zaklamp in haar kamer scheen. „Ik wist wat dat betekende”, aldus Ardern, die in een persconferentie verder benadrukte dat de laatste dagen van Elizabeth goed lieten zien wat voor persoon ze was. „Tot het einde bleef ze werken, haar toewijding aan haar rol is altijd zonder twijfel geweest.”

De Indiase premier Narendra Modi laat weten „gepijnigd” te zijn door de dood van de koningin. Volgens Modi was ze een toonbeeld van „waardigheid en fatsoen.” Modi memoreert aan een ontmoeting met de Britse vorst, waarin Elizabeth een zakdoek liet zien die ze had gekregen op haar bruiloft van de Indiase onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi. „Ik zal dat gebaar altijd koesteren”, schrijft hij op Twitter.

Canada, Australië, India en Nieuw-Zeeland maken deel uit van de Gemenebest van Naties, waarvan de Britse vorst het officiële staatshoofd is.