Drie jonge wilde honden geboren in safaripark Beekse Bergen

Wilde honden zijn geen familie van de huishonden, maar nemen wel ziektes zoals hondsdolheid van de huisdieren over. Daardoor, en door afname van hun leefgebied, zijn er steeds minder wilde honden in zuidelijk Afrika, waar de soort voorkomt.

Wilde honden hebben een gevlekte vacht en grote, ronde oren. Het is nog niet bekend of er mannetjes of vrouwtjes geboren zijn in Beekse Bergen, want de dieren verblijven nog vooral in hun hol en hebben veel rust nodig.