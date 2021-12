’Ik hou van Zwarte Piet’: Facebook verwijdert zwartepietentekst van Volendamse wethouder

Runderkamp kwam zaterdag een kwartier na afloop van het treffen tussen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet en boze Volendammers op het strijdtoneel. Het sinterklaasfeest was verstoord door demonstranten die daarop met eieren en visafval werden bekogeld. Hij hoorde de verhalen, zag de ravage en de filmpjes. Hij schaamde zich dood.

Hij maakt beide kampen verwijten. ,,Ik ben voor vrijheid van meningsuiting maar dat betekent voor mij dat je ook anderen die vrijheid gunt. Dus demonstreren mag, maar houd je aan de regels. Deze demonstratie is niet gemeld en was veel te heftig. Dat geldt ook voor de reacties. Met dingen gooien naar demonstranten is net zo fout.’’

Vrijheid van meningsuiting

Runderkamp dacht dat een dag later de emoties wat getemperd zouden zijn en vond het tijd voor een bespiegeling. ,,Ik heb denk ik genuanceerd opgeschreven dat we vrijheid van meningsuiting hebben en dat je dat moet respecteren, ook als je het met die mening niet eens bent.’’

Maar het begint met de woorden ’ik hou van Zwarte Piet’. Runderkamp: ,,Om de mensen een beetje te prikkelen zodat ze het lezen. Er staat verderop ook dat het niet uitmaakt hoe Piet er uit ziet. Het gaat om de sfeer, het feest, de cadeautjes.’’

,,Ik kreeg veel reacties’’, zegt Runderkamp. ,,Maar toen ik die wilde gaan bekijken, was het al van Facebook verwijderd.’’ De Volendammer laat het er verder bij zitten. ,,De burgemeester heeft namens de gemeente ook gereageerd op wat er gebeurd is. Ik deed dat op persoonlijke titel, maar als dat niet mag, dan is het wat het is.’’