Fries wint 26,3 miljoen euro in loterij

Het bedrag is geheel belastingvrij en viel op een heel lot. Het komt met enige regelmaat voor dat een Fries een miljoenenbedrag bij de Staatsloterij wint. In 2016 wonnen inwoners van Opsterland en Heerenveen binnen een maand tijd beiden 1 miljoen euro.

In 2018 gebeurde dat in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en in 2019 twee keer in Franeker (Waadhoeke), maar toen ging het om een-vijfde loten. In 2020 won een inwoner van Noardeast-Fryslân al 1 miljoen euro en viel de Jackpot van 7,5 miljoen euro op een lot dat gekocht was in Bolsward.

Vanwege de privacy van de winnaar worden de woonplaats en de gemeente niet bekendgemaakt.