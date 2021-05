Zoon vertelt verhaal van verzetsheld: ’Het is niet voldoende om op stenen te schrijven’

In de meidagen van 1940 was hij piloot van de Nederlandse Luchtmacht.

Leeuwarden - Nederland maakt zich op voor de tweede Nationale Dodenherdenking in coronatijd. Wat vorig jaar een unicum in de geschiedenis leek te worden, is nu opnieuw realiteit. Weer zijn er kransleggingen zonder publiek en bescheiden besloten bijeenkomsten, en houden burgemeesters toespraken via een livestream.